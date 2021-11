Sparebank 1 Markets: Dette høres ut som en salgsanbefaling

Sparebank 1 Markets oppgraderer XXL fra en salgsanbefaling til en nøytralanbefaling, skriver TDN Direkt. Analytikerne argumenterer for at verdsettelsen nå reflekterer virkeligheten.

Aksjen har falt 21,8 prosent på Oslo Børs hittil i år, og 12,2 prosent den seneste måneden.



Meglerhuset mener blant annet at XXL mister markedsandeler og ikke er et vekstselskap. Analytikerne peker også på at mens det operasjonelle har forbedret seg, ser selskapet ut til å mangle «fine-tuning» når det kommer til prising og markedsføring.



«Dette høres ut som en salgsanbefaling», heter det fra analytikerne, som samtidig peker på at verdsettelsen nå er ned til en PE på 13,9 ganger 2022-estimater.

Analytikerne velger å legge noe verdi i potensielle triggere som;

En exit i Østerrike Ytterligere operasjonelle forbedringer Viktige strategiske gjennombrudd på produktsortiment og merkevareutvikling

Sykkeltrøbbel

Det var knyttet stor spenning til XXLs tredjekvartalstall. Fasiten viser en omsetning på nesten 2,7 milliarder kroner, mot i overkant av 2,8 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor.

Fallet skyldtes sen levering av sykler, som utgjør en veldig stor andel av sportskjedens omsetning.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 336 millioner kroner, mot 420 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. På forhånd ventet analytikerne ifølge Bloomberg et EBITDA-resultat på 362 millioner kroner.

Resultat før skatt landet på 104 millioner kroner, mens tilsvarende tall var 195 millioner kroner i fjor.

«Sykkelsalget lider fortsatt av forsinkede leveringer for andre kvartal på rad. I tillegg til dette har fraktmarkedet vært utfordrende og fraktkostnadene har økt. Selv om dette er eksterne faktorer og har rammet oss hardt i kvartalet, kan vi ikke være fornøyd med salgsutviklingen og kundetrafikken», kommenterte konsernsjef Pål Wibe i børsmeldingen.

XXL-kollaps

Forrige uke falt Innsideporteføljen 3,7 prosent, mens Oslo Børs var ned snaut 1 prosent. Det var spesielt to aksjer som ødela; XXL og Aker Biomarine.

XXL la frem skuffende tredjekvartalstall, og aksjen falt over 11 prosent på kvartalsdagen.

«Det er en veldig skuffende bruttomargin i tredje kvartal. Dette er mye viktigere og forteller mye mer om fremtiden enn effekten av forsinket levering av sykler», sa SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige.