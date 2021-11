Røde tall for Zara i Norge

Etter å ha tapt til sammen 91,5 millioner kroner de tre foregående årene kunne Inditex Norge notere en pluss på 35 millioner kroner på bunnlinjen i 2019/20. Gleden skulle bli kortvarig for det spanske motekonsernets norske virksomhet.

Inditex Norge driver fem Zara-butikker her til lands. I årsberetningen for regnskapsåret som ble avsluttet 31. januar i år skriver styret at pandemien fikk en betydelig effekt på selskapets aktiviteter og resultat. Nettsalget økte imidlertid betraktelig i regnskapsåret, så omsetningen sank kun med 2,7 prosent til 577 millioner kroner.

Samtidig økte kostnadene. Driftsresultatet i Inditex Norge landet på 8,3 millioner kroner i 2020/21; en svikt på 62 millioner kroner fra året før. Resultatet etter skatt viste minus 9,6 millioner kroner.

I november 2020 fusjonerte Zara Norway med søsterselskapet Massimo Dutti Norge. Samtidig endret selskapet navn til Inditex Norge.