Byggma fikk et resultat på 53 millioner

I tredje kvartal 2021 hadde Byggma salgsinntekter på 546 millioner kroner, opp fra 481,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Hittil i år har selskapet hatt salgsinntekter på 1,71 milliarder kroner, opp fra 1,5 milliarder kroner i løpet av de tre første månedene av 2020.

Resultatvekst

Byggma fikk et driftsresultat på 55,6 millioner kroner, mot 50,9 millioner kroner for et år siden, og et resultat før skatt på 53,4 millioner kroner, opp fra 46,2 millioner kroner i tredje kvartal 2020.

Utviklingen i driftsresultat var høyere i Bjelkesegmentet sammenlignet med samme periode i 2020. Plate- og vindussegmentet fikk et lavere driftsresultat, mens belysningssegmentet var på samme nivå.

Covid-19

«Konsekvensene av covid-19-pandemien har pr. tredje kvartal 2021 vært begrenset for Byggma. Ordreinngangen er god, og produksjonen ved fabrikkene og leveranser til kundene går hovedsakelig som planlagt», skriver Byggma i kvartalsrapporten.

Ifølge Byggma viser prognosen for salg av nye boliger i det norske markedet en positiv utvikling på 15 prosent hittil i år mot tilsvarende periode i 2020. Igangsettelse av nye boliger viser en økning på 7 prosent mot tilsvarende periode i 2020.

