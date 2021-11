Tekstil- og interiørkjeden Kid økte omsetningen med 3,6 prosent i tredje kvartal, til 751,61 millioner kroner, med en like-for-like-vekst med 0,1 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Sammenlignet med tredje kvartal i 2019 økte like-for-like-salget med 17,4 prosent.

Bruttomarginen gikk ned med 1,7 prosentpoeng, til 61,4 prosent, drevet av B2B-salg og økt rabatt i Hemtex under sommerkampanjen. I tillegg økte fraktkostnadene i begge segmenter.

Kid Norsk tekstil- og interiørkjede med hovedkontor i Oslo.

Adm. dir. er Anders Fjeld, som tok over november 2018.

Grunnlagt i 1937.

Største aksjonær er investor Bjørn Rune Gjelsten gjennom Gjelsten Holding.

«Vi overvåker den ustabile fraktsituasjonen globalt, spesielt nå som vi står foran høysesongen. Selv om sesongens juleprodukter kun står for 20 prosent av inntektene i fjerde kvartal, er julesortimentet viktig for å gjøre Kid-butikker relevante for kundene. Enkelte forsinkelser kan oppstå, men vi er fortsatt sikre på at butikkene vil fylles», sier Anders Fjeld, adm. direktør i Kid i rapporten.

EBITDA eksklusive IFRS16-effekter økte med 8,6 millioner kroner til 147,5 millioner, fra fjorårets 138,9 millioner.

Halvårsutbyttet på 4,60 kroner pr. aksje utbetales i løpet av november.

