Kid vil bygge lager i Sverige. 

Kid har gjennom datterselskapet Hemtex Logistikk inngått et kommersielt samarbeid med Fabritius Gruppen for etablering av et 50/50-joint venture (JV) med formål om å bygge et sentrallager i Sverige.

Samarbeidet inkluderer kjøp av en tomt i Borås og bygging av et sentrallager og kontorer som skal leies ut til Kids datterselskap Hemtex. En tomtekjøpavtale på rundt 45.000 kvadratmeter for rundt 40 millioner svenske kroner ventes inngått tidlig i 2020 med Borås Kommune. Kjøpsavtalen vil også inkludere opsjon på kjøp av ytterligere to nærliggende tomter.

«Forutsatt en ferdigstillelse av tomtekjøpsavtalen, ventes bygging av lager og kontorer på cirka 25.000 kvadratmeter starte opp i begynnelsen av andre kvartal 2022. Lageret ventes å dekke Hemtex behov for lagerplass og hovedkontorer, samt en bufferlagringskapasitet for Kids norske virksomhet», heter det i meldingen.

Kid vil finansiere investeringen i JVet med eksisterende bankfasiliteter. Prosjektet vil finansieres for stand alone-basis med estimert gearing på 80 prosent.

Fabritius eies av Gjelsten Holding, som eier 10,24 prosent av aksjene i Kid.