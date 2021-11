Shake Shack-aksjen stiger 21 prosent

Burgerkjeden Shake Shack la frem kvartalstall torsdag kveld og tallene viste et resultat etter skatt på minus 5 cent pr. aksje. Ifølge Marketwatch var det ventet minus 6 cent pr. aksje.

Driftsinntektene var på 193,9 millioner dollar, mens det var ventet 197,5 millioner dollar, ifølge FactSet.

Aksjen er opp 21 prosent på New York-børsen fredag, i kjølvannet av at CEO Randall Garutti torsdag uttalte at de ligger an til å omsette for 1 milliard dollar, tilsvarende 8,6 mrd kroner, i 4. kvartal.