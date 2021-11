Torsdag rapporterer britiske Burberry at omsetningen er tilbake til samme nivåer som før pandemien.

Burberry har avvikende regnskapsår, og avsluttet regnskapsåret 2021 28. mars, tallene lagt frem torsdag gjelder for perioden april-september og er således første halvår i regnskapsåret 2022.

I løpet av halvåret har motehuset omsatt for 1,2 milliarder pund, opp fra 880 millioner i samme periode i fjor. Justert driftsresultat endte på 196 millioner pund, opp fra 51 millioner i samme periode året før.

Spesielt i Amerika, Korea og Kina var salgsveksten stor.

I august opplevde selskapet imidlertid en dipp i salget både i Asia og Europa som følge av at det fremdeles er få turister på reise, i tillegg til utfordringer ed dårlig vær.

– Vi ser vekst i land som er mindre påvirket av reiserestriksjoner, og vi er fortsatt sikre på å nå våre mellomlangsiktige mål, sa styreleder Gerry Murphy under presentasjonen.

Julie Brown, som både er driftsdirektør og finansdirektør adresserte logistikkaoset verden over, og forsikret at selskapet så på løsninger for håndtering av økte fraktkostnader.

Motehuset vil imidlertid ikke øke prisene på varene får å veie opp for disse kostnadene.

Kursras i London

Da Burberry la frem 2021-tallene i mai turte det hverken å guide noe om inneværende år, eller å utbetale utbytte for fjoråret. Nå venter selskapet lysere på det og venter både sterk salgsvekst og bedre marginer. Utbyttet er også tilbake for Burberry-aksjonærene som kan glede seg over et utbytte på 11,6 pence pr. aksje for halvåret. I løpet av det kommende halvåret er det planlagt et tilbakekjøp av aksjer på 150 millioner pund.

Til tross for at Burberry-ledelsen ser positivt på tiden fremover raste Burberry-kursen 10 prosent da London-børsen åpnet. Siden har aksjen hentet seg inn, etter to timers handel er står Burberry-aksjen i 1.853 pund, ned 5,95 prosent.

Hittil i år er Burberry-aksjen opp 2,43 prosent, mens den de seneste 12 månedene har lagt på seg 14,55prosent. Motehuset har en børsverdi på drøyt 8 milliarder pund.

Ny sjef i april

I slutten av oktober annonserte Burberry at de hadde funnet etterfølgeren til italienske Marco Gobbetti som forlater det britiskeluksusmerket 31. desember. Først i april overtar Jonathan Akeroyd som kommer fra Versace, i mellomtiden vil styreleder Gerry Murphy styre skuten.

Da ansettelsen ble kjent opplyste motehuset at Akeroyd vil få en årslønn på 1,1 millioner pund pluss bonuser.

Tall for tredje kvartal presenteres 19. januar 2022.