Coop kutter opp mot 220 årsverk – oppbemanner med 100 nye

– Store forskjeller i innkjøpsbetingelser gir en utfordrende konkurransesituasjon i dagligvarebransjen. Coop jobber derfor kontinuerlig for å opprettholde eller styrke sin konkurransekraft, sier kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, til Dagbladet Børsen.

Ifølge Kristiansen er dette en nedbemanning som har vært varslet siden 2018, da man vedtok å utvide hovedlageret på Gardermoen.

– Selv om dette har ligget i kortene siden 2018, har vi full forståelse for at dette oppleves vanskelig for våre ansatte, og vi er opptatt av å hjelpe de som nå kan miste jobben med å finne seg nytt arbeid.