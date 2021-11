Elektronikkgigant vil splitte selskapet i tre

Kunngjøringen fredag kommer etter at det har oppstått uoverensstemmelser med aksjeeierne, samt flere omstridte avgjørelser.

Planen om oppsplitting er godkjent av Toshibas styre. Det er aksjeeierne som har presset på for å dele selskapet i tre for å øke verdien på konsernets ulike forretningsvirksomheter.

Toshiba er mest kjent for produksjon av forbrukerelektronikk, som varmepumper og hvitevarer. Men det produserer også infrastruktur og elektroniske komponenter, og planen er at disse to virksomhetene skal skilles ut i egne selskaper.

Prosessen er ventet å ta to år, ifølge selskapet.

