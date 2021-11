BEDRE PÅ KJØKKENET: – Det er snakk om en tosifret økning i salg av kjøkken, sier May Britt Askvik, kategoridirektør for gulv og interiør i Maxbo, etter at byggevarekjeden har byttet kjøkkenleverandør fra Marbodal til Norema. Foto: Katrine Lunke