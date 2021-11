Meglerhus mener sjansen for bud er større enn noen gang

SEB mener sannsynligheten for et bud på Swedish Match nå er større enn den har vært tidligere, melder Nyhetsbyrån Direkt. Meglerhusets vurdering kommer etter at finansnettstedet Betaville før helgen meldte om rykter om at et amerikansk selskap er interessert i det svenske tobakkselskapet.

Ifølge SEB er det trolig det vellykkede tobakksfrie produktet Zyn som gjør Swedish Match lokkende.

Meglerhuset påpeker imidlertid også at det ikke er første gang det går rykter om et Swedish Match-oppkjøp.

«Men vi mener at det finnes mer som taler for at en handel faktisk kan komme til å bli en realitet denne gang», skriver meglerhuset ifølge nyhetsbyrået.

Mulige beilere

SEB trekker blant annet frem at Swedish Match har bevist fremskritt med sine røykfrie produkter utenfor Skandinavia samt at flere av de store tobakkaktørene har innsett at fremtiden for nikotinprodukter ligger i nye og mindre helseskadelige alternativer til sigaretter.

Philip Morris International og British American Tobacco er begge aktører SEB nevner som store tobakkselskaper med høye ambisjoner innen røykfrie nikotinprodukter.

Meglerhuset vurderer det imidlertid som mindre sannsynlig at Swedish Match kjøpes av en finansiell aktør, på grunn av ESG-relatert risiko, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Aggressive konkurrenter

I slutten av oktober la Swedish Match frem tredjekvartalstall, som viste rekordomsetning på 4,8 milliarder svenske kroner og rekordhøyt driftsoverskudd fra produktsegmentene på 2,1 milliarder.

Innen produktsegmentet for røykfrie produkter var det fortsatt sterk vekst for Zyn i USA, til tross for det selskapet omtaler som svært aggressiv markedsføring fra de største konkurrentene.

Nettopp den sterke konkurransen i USA har ført til nedgradering fra JPMorgan og medfølgende aksjekursfall, men mandag peker pilene oppover i Stockholm-handelen – og Swedish Match-aksjen er i skrivende stund opp rundt 4 prosent så langt i 2021.