Kjetil Moen (33) har kun fullført grunnskolen, men lot ikke det stoppe ham i å bli gründer. To ganger. – De som feiler er de som aldri har prøvd, sier Moen, som ble kåret til Norges beste forsikringsselger etter kun å ha jobbet med forsikring i et halvt år. Hans mantra er at dersom en bedrift skal lykkes, må fokus være på salg. I denne episoden deler han sine beste salgstriks.

– Forsikring er drittkjedelig. Det er et gørrkjedelig produkt. Derfor må vi ha det gøy på jobb. Jeg vil ikke ha en kultur hvor mine ansatte sier «endelig fredag, snart er det helg!», sier Moen og fortsetter:

– Skal du lykkes med salg, må du selge et produkt du har i stuen selv. Har du ikke troen på produktet, kan du drite i det.

Vi elsker besøk! Har du en historie du har lyst til å dele med oss har vi kaffen klar. Inviter deg selv på veienhit@finansavisen.no

Lytt til Veien hit på denne siden, eller abonner på Apple Podcasts eller Spotify.