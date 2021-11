Anora Group leverte sterk vekst i det første sammenslåtte kvartalet

1. september i år fusjonerte Arcus og finske Altia og dannet Anora Group. Det sammenslåtte selskapet har torsdag lagt frem resultatet for tredje kvartal.

Inntektene steg med 31,6 prosent til 114 millioner euro, og Arcus-salget utgjorde 25,1 millioner euro. Sammenlignbar EBITDA var på 20,2 millioner euro, opp fra 14,6 millioner i samme periode i fjor, med en tilhørende margin på 17,7 prosent, en oppgang på 16,9 prosent i 2020.

Fusjonen har påvirket EBITDA negativt med 3,3 millioner euro i kvartalet, så rapportert EBITDA endte på 16,9 millioner euro, som tilsvarer en margin på 14,7 prosent.

Så langt i år har salget økt med 15,5 prosent, til 272,5 millioner euro, sammenlignet med fjoråret, mens rapport EBITDA endte på 31,6 millioner, opp fra 26,8 i fjor, som gir en margin på 11,6 prosent.

Proforma-omsetningen endte på 165 millioner euro med en sammenlignbar EBITDA på 30,1 millioner euro, samt et nettoresultat på 14,4 millioner euro, opp fra 13,9 millioner i samme periode i fjor.

Anora Group Resultatet av fusjonen mellom Arcus og finske Altia 1. september i år.

Konsernsjef er finske Pekka Tennilä, som har ledet Altia siden 2014.

Samlet nådde de to selskapene en nettoomsetning på 640 millioner euro i 2020.

Største eier er Stein Erik Hagens Canica, etterfulgt av den finske stat.

– Sammenslåingen har fått en god start og går videre i henhold til planen, så vi er i rute. Vi fastholder det tidligere annonserte EBITDA-målet fra synergien på 8-10 millioner euro, og vi forventer at 80 prosent av nettosynergiene skal realiseres innen 2 år, sier adm. direktør Pekka Tennilä.

– I tidligere Altia økte omsetningen i tredje kvartal, hovedsakelig drevet av vekst i brennevinssalget i Finland & Eksport og Skandinavia, mens omsetningsveksten i Arcus ble løftet av gunstige valutakurser, legger han til.

Selskapet guider ikke for 2021, men har oppdatert de kortsiktige utsiktene. Anora venter at kanalmiksen vil endres når samfunnet nå går mer tilbake til normalen og at handel i butikk og på reise vil ta en økende del av salget. Samtidig ser det et betydelig kostnadspress knyttet til råvarer.

