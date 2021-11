­– At Black Week nå starter helgen før Black Friday, betyr at folk er på tilbudsjakt hele uken. Men det er tydelig at det både er penger og krefter til overs for å dra kortet på selve dagen, da det fortsatt er en av de mest hektiske shoppingdagene, sier handelsanalytiker Ardalan Fadai i Nets.

En undersøkelse i forkant av den årlige salgsjippoen viste at færre planla å bruke penger på selve Black Friday enn i fjor.

– Det kan være den tilspissede coronasituasjonen som har fått nordmenn til å likevel åpne opp lommeboken på Black Friday, sier Fadai.

Undersøkelsen ble gjennomført blant noe over tusen nordmenn.