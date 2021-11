– Netthandelen startet allerede bra den første timen natt til Black Friday og tok seg deretter jevnt opp gjennom hele dagen, før den økte kraftig den siste timen før midnatt. Det er den største netthandelsdagen for oss noensinne, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Klarna henter inn statistikk fra mer enn 12.000 norske nettbutikker som benytter seg av deres betalings- og shoppingløsningen. Og nærmere halvparten av all netthandel i Norden går gjennom deres systemer.

OVERSIKTELIG: Mange bruker netthandel for å orientere seg om de ulike tilbudene, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad. Foto: Klarna

De mest populære varekategoriene å handle sammenlignet med en gjennomsnittligdag var barneprodukter, helse og skjønnhet og elektronikk. Mens det var kvinner som sto for mesteparten av shoppingen, med en andel på 63 prosent, opplyses det i en pressmelding lørdag.

44 prosent av netthandelen ble gjort av folk mellom 25 og 40 år, mens aldersgruppen fra 41 til 56 år sto for 36 prosent av netthandelen. De over 57 år sto for 13 prosent av netthandelen, og aldersgruppen fra 18 til 24 år sto for 7 prosent.

Oslo brukte mest

Ifølge Klarna har omsetningen for hele Black Week-uken så langt (fra mandag til og med Black Friday) økt med 12 prosent sammenlignet med fjoråret.

Deler man det opp litt mer, finner man at i Oslo har man i løpet av uken handlet 12 prosent mer landsgjennomsnittet, mest av alle. Etter fulgt av Vestland, Trøndelag og Viken som brukte henholdsvis 5, 3 og 3 prosent mer enn landssnittet.

I motsatt ende, blant de som har handlet minst over nett i løpet av uken, er i Innlandet og Agder. Her handlet gjennomsnittsinnbyggeren 14 prosent under landsgjennomsnittet.

Sammenlignet med en vanlig dag har imidlertid salget økt mest i Rogaland, Vestland og Agder, mens da havner Oslo i motsatt ende.

– De siste par årene har vi sett at større deler av salgsvolumet og tilbudene også har spredd seg til dagene før selve Black Friday. Når Black Friday nå øker mer enn dagene tidligere i uken har det sannsynligvis sammenheng med hvordan nettbutikkene innretter tilbudene sine, sier Elvestad.

Julehandel i Black Week

I en undersøkelse gjort for Klarna oppgir 2 av 3 nordmenn at de planla å handle til andre, typisk julegaver, i løpet av Black Friday-uken. I snitt ble det planlagt å gjennomføre 15 prosent av den totale julehandelen i løpet av tilbudsuken – enten det var på nett eller i fysisk butikk.

Elvestad tror at noe av grunnen til den fortsatte økningen i netthandelen i Black Week både skyldes at flere nordmenn i løpet av pandemiperioden har begynt å handle mer på nettet, og at nettet er godt egnet til å orientere seg om tilbudene.

– Fra våre undersøkelser vet vi at de fleste nordmenn er opptatt av å gjøre best mulige kjøp – om det er på nett eller i fysisk butikk. Spesielt i tilbudsperioder, hvor det kan være vanskelig å få oversikt over tilbudene, er det mange som bruker nettet – både for å orientere seg, og kunne gjøre gode bevisste valg, sier Klarnas markedsdirektør.