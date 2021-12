Flaskehalser i forsyningskjedene har stukket kjepper i hjulene for global handel, og frykten for ytterligere forstyrrelser blusset opp før helgen da verden fikk vite om den nye corona-varianten omikron.

Frykten ble ikke mindre av uttalelsen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om at omikron har «svært høy global risiko.»

DHL-sjef ikke skremt

Men konsernsjefen John Pearson i DHL Express, et verdens største fraktselskaper, lar seg ikke skremme og tror omikron ikke vil forverre flaskehalsene.

Tirsdag ble han spurt av Bloomberg-anker Manus Cranny om hvor stor skade coronakrisen har påført den globale samkoblingen (connectivity).

– Er det et kjøttsår eller et dødsstøt?

– Ingen av delene. Rapporten vår viser faktisk at verden er mer globalisert og sammenkoblet enn noensinne. Verdenshandelen har kommet kraftig tilbake og ligger nå 5 prosent over pre corona-nivåer, svarte Johnson.

– Fraktdistansene øker

Rapporten han viser til er den tiende utgaven av DHLs Global Connectedness Index (GCI), som viser at det står bedre til med globaliseringen enn mange har trodd.

– Et av de mest fascinerende funnene er at det simpelthen ikke er tilfellet at «nearshoring» og regionalisering tar over for globalisering. Gjennomsnittsdistansen for handelstransaksjoner er stadig økende, fortsetter DHL-sjefen.

– For omkring et år siden sa 83 prosent av de spurte topplederne at regionalisering var et av de viktigste temaene på agendaen. Nå er andelen tilbake på 23 prosent. Dette overrasker ærlig talt ikke, ettersom vi så det samme etter askeskyen på Island (i 2010, red. anm.), legger Johnson til.