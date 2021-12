Til tross for perioder med nedstengte butikker, landet Jysk Norge i finansåret 2020/21 (til og med august 2021) et driftsresultat (EBIT) på rekordhøye 584 millioner kroner, opp nesten 65 prosent fra 354 millioner kroner året før.

Inntektene steg over 18 prosent fra 2,45 til 2,9 milliarder kroner.

– Vi har hatt sterk vekst innen flere kategorier, hvor møbler, interiør og hage har vokst mest, sier Jysk Norge-sjef Martina Pohjanen i en pressemelding.

Rapporten bærer dermed preg av at Jysk i kalenderåret 2020 hadde den høyeste veksten blant møbelkjedene i det norske markedet, med hele 31,8 prosent til 2,72 milliarder kroner.

Tror på fysiske butikker

Jysk har nå 102 butikker og over 1.000 ansatte i Norge, og planlegger i inneværende finansår tre nye butikkåpninger og oppgradering av 22 butikker.

Kjeden har oppgradert butikkene basert på et konsept med moderne og skandinavisk stil.

– Vi tror at den nye satsningen fører til at flere velger å handle hos oss fordi man blir inspirert i butikk. Vi tror på den fysiske butikken, og at den fortsatt har en lys fremtid i vente, sa Pohjanen til Finansavisen i februar i år.

Jysk har i pandemiperioden også satset på digital handel og «klikk og hent» i butikkene.

Totalt sett teller Jysk-kjeden mer enn 3.000 butikker i 50 land, med en samlet omsetning på 4,4 milliarder euro og EBIT på 610 millioner euro.