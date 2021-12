Ifølge den danske avisen Berlingske forbereder luksuslakrisprodusenten Lakrids by Bülow en notering på København-børsen til neste år.

Tilbake i 2016 kjøpte det svenske PE-fondet Valedo 75 prosent av aksjene i selskapet,i august ble det kjent at Valedo hadde hyret den amerikanske M&A-spesialisten Baird i håp om å selge selskapet til 500-600 millioner danske kroner. Nå skal de ha kommet såpass langt i en noteringsprosess at SEB og London-baserte Berenberg er hyret inn som tilretteleggere.

I tillegg til Lakrids by Bülow sitter Valedo på eierskap i blant annet juicebarkjeden Joe and the Juice, hårextensionsmerket Rapunzel by Sweden og veterinærkjeden Evidensia Dyreklinikk.

Økte med 62 posent i Norge

I juni i år tok de SmartCraft på Oslo Børs, etter noteringen sitter de fremdeles med en eierandel på 39,6 prosent i selskapet.

Den danske lakrisen er svært populær også her til lands, og rett før pandemien var et faktum i mars 2020 hadde selskapet opprettet en ny nettbutikk. Det skal ha sørget for en enorm salgsoppgang. Gjennom fjoråret økte Lakrids by Bülow salget i Norge med 62 prosent, til 61 millioner kroner, mens salget i øvrige land økte med 17 prosent til totalt 363 millioner kroner.

«Det har vært et enormt år, og Norge har vært det landet som utvilsomt har hatt størst utvikling gjennom pandemien,» sa Fredrik Nilsson til Finansavisen Premium tidligere i år.