Sparket toppsjef må tilbakebetale hele sluttpakken på nesten 1 mrd.

Steve Easterbrook var adm. direktør i McDonald's fra 2015 til 2019, og ble sparket på grunn av at han brøt selskapets interne retningslinjer ved å demonstrere «dårlig dømmekraft som involverte et samtykkende forhold til en ansatt», ifølge styret til hurtigmatgiganten.

McDonald's opplyser om at selskapet i juli 2019 ble tipset om Easterbrooks relasjoner, og åpnet en etterforskning som fant bevis på tre seksuelle forhold. Bevisene for relasjonene var, ifølge søksmålet, i form av «dusinvis av nakne, delvis nakne eller seksuelt eksplisitte fotografier og videoer av forskjellige kvinner», inkludert fotografier av tre ansatte.

Toppsjefen skal ha lagt ved bildene i e-poster han sendte fra jobben til sin personlige konto.

I november 2019 ble han sparket, men Easterbrook forlot ikke den amerikanske kjeden som noen fattig mann. Han fikk nemlig med seg en sluttpakke på 105 millioner dollar, rundt 945 millioner kroner med dagens kurs.

Rett i etterkant av sparkingen gikk McDonald's til søksmål mot Easterbrook for å ha løyet for styret om omfanget av forholdet hans til den ansatte.

Torsdag denne uken inngikk partene et forlik og Easterbrook må tilbakebetale hele sluttpakken på nærmere milliarden til McDonald's.

Uredelighet

I et innsendt dokument til US Securities and Exchange Commission på torsdag kritiserte McDonald's Easterbrook for hans «uredelighet, løgner og forsøk på å forhindre undersøkelser av hans handlinger», melder CNN.

«Forliket holder Steve Easterbrook ansvarlig for hans klare uredelighet, inkludert måten han utnyttet sin stilling som adm. direktør på», skriver Enrique Hernandez, Jr., styreleder i McDonald's, i dokumentet.

Det totale beløpet for sluttvederlaget fordeler seg på kontanter og aksjer, men det er imidlertid ikke klart hvor mye av det som er aksjer eller kontanter.