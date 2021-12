– I oppveksten fikk jeg ikke så mange materielle goder, men fikk ambisjoner om å gjøre det godt på skolen og få meg en utdannelse. Jurister er ikke så høyt verdsatt i India, men det er leger og ingeniører, sier Anjali Bhatnagar.

Hun hadde aldri vært utenfor Delhi og aldri fløyet før hun landet på Fornebu i 1990. Nå har hun en doktorgrad i fysikk, tyve års erfaring fra næringslivet og erfaring fra en mislykket oppstart. – Jeg synes det var nederlag, men det hadde ikke gått så bra nå hvis jeg ikke hadde bommet forrige gang, sier hun og snakker om oppstarten Tørn hvor hun blant annet har Schibsted, Aksel Lund Svindal og Karl Munthe Kaas (Oda/Kolonial-gründer) som investorer. Tørn er en markedsplass for salg av oveskuddsvarer for byggevarebransjen. I denne episoden forteller hun livlig om alle opp- og nedturene, hvordan det var å komme til Norge som innvandrer og hva som skal til for å lykkes som gründer.

– Jeg har for eksempel generelt lite tro på at utleie kan bli lønnsomt.

SPOT ON: Nordmenn er tilbudsjegere, og det har Tørn-gründer Anjali Bhatnagar tuftet sin forretningsidé på. Foto: Hilde Oreld

Da hun saumfarte forretningsmuligheter i byggevarebransjen fikk hun derimot en a-ha!-opplevelse:

– Det var et Donald-øyeblikk; en lyspære på hodet mitt som sa «pling!». Allerede første driftsår bikket omsetningen 20 millioner kroner, Sverige er neste marked ut og målet er å ta plass i Europa innen kort tid.

– Jeg er en ordentlig nerd, innrømmer Bhatnagar.

