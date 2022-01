Krever at alle 220.000 ansatte er fullvaksinert eller tar ukentlige tester

For å innrette seg etter Biden-administrasjonens kommende vaksinekrav, krever nå Starbucks at alle sine ansatte enten er fullvaksinerte eller tar ukentlige tester, ifølge et skriv sendt alle ansatte som Reuters referer til.

John Culver, driftsdirektør i Starbucks, har fortalt at alle de 220.000 ansatte i USA må oppgi vaksinestatus innen 10. januar.

Kaffegiganten oppfordrer sterkt alle sine ansatte å bli vaksinert, men de som av forskjellige grunner ikke ønsker å gjøre det, kan la seg teste ukentlig som et alternativ. Testene må være godkjent av myndighetene.

– Et viktig steg for å sørge for at alle våre partnere blir vaksinert og begrense spredningen av viruset, sier Culver.



Kravet ble først sendt til ansatte 27. desember, men ble gjentatt i et brev mandag.

Endringene kommer etter helsemyndighetene i USA har satt 9. februar som frist for store selskaper om å sørge for enten full vaksinering eller ukentlig testing av sine ansatte. Det gjøres i et forsøk på å stanse omicronspredningen i landet.