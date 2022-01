Hentes til fransk toppjobb

Adm. direktør Anders Røed i Ringnes har takket ja til å lede det franske bryggeriselskapet Kronenbourg, opplyses det i en melding torsdag. Kronenbourg er i likhet med Ringnes eid av den danske ølgiganten Carlsberg.

Røed begynner i sin nye jobb umiddelbart, og Ringnes' finansdirektør Kim Rolf tar over ledelsen inntil en ny toppsjef er på plass.

Kronenbourg er den nest største bryggeriaktøren i Frankrike. Blant selskapets ølmerker er 1664 Blanc og Grimbergen. Det står dessuten for distribusjonen av Carlsberg-øl på det franske markedet. Selskapet fulgte med på kjøpet da Carlsberg overtok Scottish & Newcastle i 2008.

«Det er ikke med lett hjerte jeg nå takker for meg. Jeg startet i Ringnes første gang i 2010 og har siden den gang stadig latt meg imponere over hva som bor i dette selskapet; Vi har en stolt historie og meget sterke merkevarer som enhver nordmann har et forhold til. Og ikke minst har vi utrolig mange flinke folk som alltid gir hundre prosent for selskapet», heter det i en kommentar fra Røed.

«Nå ser jeg frem til å ta fatt på nye, spennende utfordringer i Kronenbourg – også det et bryggeri i Carlsberg-familien med en stolt historie og mange meget sterke merkevarer», tilføyer han.

Rollen som adm. direktør i Ringnes har han hatt siden 2017.