Stor salgsøkning for norsk sider de siste ti årene

I samme periode økte salget av importert sider fra 16.000 liter til 84.000 liter, altså en femdobling, kommer det frem av statistikk Nationen har fått fra Vinmonopolet.

Kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet tror at økningen i antallet lokale produsenter og gårdsturisme rundt i landet har spilt en stor rolle for den spesielt store salgsøkningen for norsk sider.

Dessuten mener han norsk sider generelt holder veldig høy kvalitet.

– Dette var en produktgruppe som nesten ikke eksisterte for ti år siden, og som mange kunder ikke var klar over at eksisterte. Vi har en fremoverlent sidernæring, og internasjonalt har produktene ry på seg for å være fra øverste hylle, sier han.