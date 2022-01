Ikea kutter utbetaling for uvaksinerte som må sitte i isolasjon

De som er vaksinerte, og må holde seg hjemme etter å ha blitt smittet, vil få utbetalt full sykelønn, mens uvaksinerte kolleger i samme situasjon vil få redusert utbetaling.

Møbelselskapet sier dette blir innført ved utsalget i Wessex Water og andre store varehus i Storbritannia. Selskapet mener det er riktig beslutning på dette tidspunktet i pandemien. Selskaper verden rundt opplever høyt sykefravær som knytter seg til koronasmitte.

– Vi har forståelse for at dette er et følsomt tema, og alle forhold vil bli vurdert fra sak til sak. Hvis noen er i tvil om sin egen situasjon, bør de snakke med sin leder, het det i en kunngjøring fra Ikea.