Danske Bang & Olufsen, kjent for sin mer eksklusive hjemmeelektronikk, har for femte strake kvartal hatt tosifret omsetningsvekst, til tross for utfordringene i de globale forsyningskjedene.

I andre kvartal i selskapets avvikende regnskapsår var veksten på 15 prosent, til 809 millioner danske kroner, viser selskapets kvartalsrapport.

På forhånd var det ventet en omsetning på 801 millioner danske kroner, melder Nyhetsbyrån Direkt og viser til en sammenstilling fra S&P Global Market Intelligence.

I rute for å nå målene

«For femte strake kvartal leverer vi tosifret vekst. Vi fortsatte å se høy etterspørsel for våre produkter blant kundene, og vi vokste på tvers av alle regioner og kanaler – til tross for vedvarende utfordringer på forsyningssiden», heter det i en kommentar fra adm. direktør Kristian Teär.

Veksten var sterkest i Asia og på det amerikanske kontinentet, mens forsyningsproblemene rammet hardere i regionen Europa, Midtøsten og Afrika.

Teär sier videre at selskapet er midtveis i sin snuoperasjon, og at det gjorde fremskritt med gjennomføringen av strategien sin i andre kvartal.

«I likhet med mange andre selskaper er vi fortsatt påvirket av den globale komponentmangelen, men vi er fortsatt i rute for å innfri våre helårsforventninger», sier han.

Drift som ventet, skuffende bunnlinje

Justert driftsresultat ble på 28 millioner danske kroner, på nivå med samme periode for ett år siden. Det var også på nivå med analytikernes forventninger på forhånd, ifølge nyhetsbyrået.

Justert driftsmargin var på 3,5 prosent, mot 4,1 prosent for ett år siden.

Resultat etter skatt var på 10 millioner kroner, ned fra 12 millioner i samme periode i fjor. Her var FactSet-konsensus 12 millioner, ifølge MarketWatch.

Kvartalsrapporten belønnes med et større kursfall i København-handelen onsdag:

Gjentar guidingen

Samlet etter første halvår i det avvikende regnskapsåret 2021/22 har Bang & Olufsen omsatt for 1.475 millioner danske kroner, mot 1.155 millioner på samme tid i forrige regnskapsår.

Justert driftsresultat er løftet fra minus 11 til pluss 37 millioner, mens resultatet etter skatt er snudd fra minus 37 til pluss 11 millioner danske kroner.

Selskapet gjentar forøvrig guidingen for hele regnskapsåret 2021/22. Omsetningen estimeres til 2,9–3,1 milliarder danske kroner. Justert driftsmargin ventes å lande mellom 2 og 4 prosent.