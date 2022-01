Det britiske farmasøytselskapet GlaxoSmithKline opplyser i en børsmelding at nederlandske Unilever ved tre anledninger har forsøkt å kjøpe ut forbrukerdivisjonen til GSK.

Og selv om nederlenderne har blitt avvist hver gang, så har ikke det merkevarekonsernet gitt opp drømmen om en gigantavtale.

Gigant med tre hoder

GSK er et tredelt medisinsk selskap. En divisjon utvikler, produserer og selger vaksiner. En annen sysler med reseptbelagte medisiner mens den siste grenen utvikler og markedsfører reseptfrie produkter.

Det er det sistnevnte forretningsområdet Unilever ønsker å kapre.

Blant kjente merkevarer som GSK selger finner man produkter i Norge kjent som Otrivin, Nicotinell, Voltaren, Panodil, Aquafresh og Sensodyne.

Men dette er kun en liten del av varemerkene GSK har i sin portefølje.

De er store innen nesesprayer, røykeavvenningsprodukter, smertestillende og febernedsettende medikamenter, tann- og munnhygienevarer, vitaminer og remedier for fordøyelsesbesvær.

VIL VOKSE: Unilever har sitt hovedkontor i Rotterdam i Nederland. Nå vil selskapet bruke enorme summer på å sikre seg nye internasjonale merkevarer. Foto: NTB

Frister med giganthandel

Unilever har over 400 globale merkevarer i sin portefølje, og også noen produkter innenfor kategoriene til GSK, men ikke så mange medisinske varer.

Det siste oppkjøpstilbudet som Unilever har presentert for styret og noen av de store eierne i GlaxoSmithKline, har en verdi på 50 milliarder pund eller 600 milliarder norske kroner.

Det er fordelt på et kontantoppgjør på 41,7 milliarder pund og Unilever-aksjer verdt 8,3 milliarder.

Om tilbudet hadde blitt godtatt av aksjonærene i GSK, ville det økt Unilevers årlige omsetning med nærmere 120 milliarder kroner.

Sikter mot topp 3

Unilever ville da også nærmet seg amerikanske Procter & Gamble, Pepsi og Johnson & Johnson i størrelse. De ligger alle foran nederlenderne, men bak verdens største forbrukervareselskap, som er sveitsiske Nestlé.

Snittverdsettelsen blant analytikere som følger bransjen tett, priser forbrukerdivisjonen til GSK til 42 milliarder pund, hvorav Goldman Sachs mener 48 milliarder er rett sum.



Tross det, har styret i GSK avslått Unilevers tilbud.

Men nederlenderne har ikke gitt opp håpet. Konsernet ser ikke på avslaget fra GSK som endelig, og at oppfatter at døren fortsatt er på gløtt for videre samtaler og eventuelt endring av bud.

I en uttalelse bekrefter Unilever at de har forsøkt å kjøpe opp GSKs forbrukerdivisjon og at britenes merkevarer vil passe godt i Unilevers portefølje og strategi for vekst.