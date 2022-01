Varslet sterk vekst – resultatet ble mye bedre

Tyske Hugo Boss oppnådde et historisk sterkt salg i fjerde kvartal, noe som bidro til at motehuset overgikk sine egne forventninger for hele 2021.

«2021 var et svært suksessfullt år for Hugo Boss», slår toppsjef Daniel Grieder fast i en melding.

Valutajustert var omsetningen opp 51 prosent i fjerde kvartal, til 906 millioner euro. Salgsveksten tiltok dermed vesentlig fra kvartalet før. Sammenlignet med fjerde kvartal 2019, før coronapandemien, var omsetningsveksten på 12 prosent.

Samtlige regioner medvirket til den økende salgsveksten, med særlig sterk oppgang i Europa og på det amerikanske kontinentet.

Banker sin egen oppjusterte guiding

Foreløpige tall viser at driftsoverskuddet i perioden endte på 100 millioner euro, opp fra 13 millioner i fjerde kvartal 2020. Det gir et samlet driftsoverskudd på 228 millioner euro i 2021, etter at 2020 totalt endte med et underskudd på 236 millioner euro.

Omsetningen i fjor beløp seg til 2,79 milliarder euro, opp 43 prosent fra 2020 og bare marginalt ned fra nivået i 2019 – før corona.

Driftsoverskuddet for fjoråret overgår den nye, oppjusterte guidingen fra oktober med klar margin. Også omsetningsveksten i 2021 ser ut til å ha blitt bedre enn det Hugo Boss varslet i høst.

Omsetningsveksten i 2021 ble da anslått til 40 prosent. Driftsoverskuddet var ventet å lande mellom 175 og 200 millioner euro.

Hugo Boss presenterer endelige resultater for 2021 samt guiding for 2022 10. mars.