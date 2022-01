Sparker 400 ledere for å kutte kostnader

Primark kutter 400 lederstillinger i hele den britiske virksomheten som et tiltak mot økende kostnadspress, til tross for at handelsbransjen har fått et betydelig oppsving de siste månedene, melder The Guardian.

Det irske foretaket, som har 191 butikker i Storbritannia og mer enn 400 butikker globalt, har opprettet en ny rolle på ledernivå som skal være med å ta ansvaret for omorganiseringen og nedbemanningen.

«Endringene vi foreslår vil gi en forenklet og mer konsistent styringsstruktur på tvers av alle butikkene våre», sier Kari Rodgers, detaljhandelsdirektør for Primark i Storbritannia, til The Guardian.

Primark hadde også særdeles god salgsvekst i «jule-kvartalet» med et totalt salg på 2,6 milliarder pund i løpet av fjerde kvartal, en økning på 36 prosent fra året før. Nivået er likevel 10 prosent under pre-pandemiske nivåer, og kjeden advarer mot at lengre frakttider vil «fortsette en god stund».

Frem mot april venter Primark at salget skal være «betydelig bedre» enn i fjor. Selskapet planlegger også å åpne 100 butikker i USA, der de nåværende butikkene gjør det svært godt. Det amerikanske like-for-like-salget er opp fire prosent fra pre-pandemiske nivåer, og 37 prosent sammenlignet med det totale nivået for to år siden.