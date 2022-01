Inntektsvekst på åtte prosent for Gyldendal i fjor

Gyldendal hadde en inntektsvekst på åtte prosent i 2021, ifølge en melding fra selskapet tirsdag.

«Inntektsveksten kommer som resultat av målrettede digitale satsninger som har blitt godt mottatt av markedet. I sum kommer 40 prosent av våre inntekter nå fra digitale produkter, plattformer og tjenester», heter det i meldingen.

Gyldendals forlag hadde en vekst på 20 prosent i 2021.

I handelsleddet ble veksten svekket som følge av stengte butikker i deler av året og lav aktivitet i de ni butikkene som ligger på flyplassene. Bokklubb har fortsatt svak utvikling, mens netthandelen i ARK vokser kraftig. Strømmetjenesten Fabel vokser videre i et marked hvor konkurransen er blitt skjerpet gjennom 2021.

– Vi er forberedt på et marked med større usikkerhet fremover, men legger til grunn at digitaliseringen av bransjen vil fortsette og at etterspørselen vil fortsette å vokse, sier Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal.