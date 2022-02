Orkla: Norgesplaster får bli i Norge

Mellom 40 og 60 jobber sto i fare for å ryke dersom Orkla hadde gjort alvor av planene om å flytte produksjonen til Spania. Tirsdag ble plasteret revet av, og ledelsen varslet at produksjonen blir værende i Vennesla, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi fikk denne beskjeden i dag, og vi er utrolig takknemlig for at vi kan være i Vennesla, sier Anita Trondsen, leder for Industri Energi-fagforeningen ved Norgesplaster i Vennesla.

Orkla kjøpte Norgesplaster i april 2020 og så da på muligheten til å flytte produksjonen ut av landet.

Orkla-direktør Knut Eckhoff sier til NRK at det kan bli en nedbemanning på opp mot ti årsverk over tid. De håper å gjøre dette med naturlig avgang.

NTB