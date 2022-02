Meglerhus nedgraderer XXL: – Har skapt problemer

Til tross for at XXL handles med rabatt sammenlignet med konkurrenter, ser Nordea Markets flere risikofaktorer. Meglerhuset nedgraderer sportskjeden fra kjøp til hold.

Risikofaktorene inkluderer blant annet økte fraktkostnader, forsyningskjedeproblemer og svakere kjøpekraft blant forbrukere. I tillegg har vintersesongen i 2022 startet dårlig.

For fjerde kvartal 2021 forventer Nordea en omsetning i tråd med konsensus, men ligger 3 prosent høyere på EBITDA-estimatene.

Mot slutten av januar oppgraderte SEB XXL til hold fra selg og oppjusterte kursmålet til 15 kroner.

Meglerhuset venter at XXL vil rapportere et driftsresultat på 124 millioner kroner for fjerde kvartal 2021, sammenlignet med FactSet-konsensus på 89 millioner kroner, drevet av fortsatt sterk bruttomargin og flat like-for-like-vekst.



Skuffende

Alfred Berg-forvalter Petter Tusvik styrer også unna XXL. Sportsbutikkjeden får økt konkurranse fra store leverandører som nå selger mer direkte til kundene.

– Også logistikkutfordringer har skapt problemer for XXL, som dessuten risikerer ikke å treffe på sesongene og været, tilføyer Tusvik.

– Deres resultater skuffet under pandemien, selv om mange folk ferierte hjemme i Norge.