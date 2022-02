Venter mye tregere vekst i år

Carlsberg oppnådde en organisk salgsvekst på 10,0 prosent og en rapportert vekst på 13,8 prosent i fjor. Samlet omsatte ølgiganten for 66,6 milliarder danske kroner.

Driftsoverskuddet på nær 10,9 milliarder danske kroner gir en organisk vekst på 12,5 prosent fra året før, mens rapportert vekst oppgis til 12,0 prosent.

I år ventes den organiske veksten imidlertid å bli vesentlig langsommere, på mellom 0 og 7 prosent.

«2022 vil bli nok et utfordrende år. Covid-19 ventes å fortsette å påvirke markedene våre i ulik grad. Samtidig vil virksomheten vår bli påvirket av betydelige økninger i innsatskostnader», heter det fra selskapet, som vil veie opp for de negative effektene med økte inntekter pr. hektoliter og stadig stramt kostnadsfokus.

«Vi er svært fornøyd med gruppens 2021-resultater. Selv om virksomheten vår ble betydelig påvirket av covid-19, leverte vi sterk topplinje- og bunnlinjevekst og fri kontantstrøm. Våre resultater i 2021 er godt over de prepandemiske nivåene fra 2019», sier Carlsberg-sjef Cees 't Hart i en kommentar.

Øker utbyttet – men mindre enn ventet

Carlsberg-sjefen tilføyer at ølgigantens finansielle posisjon er veldig sterk. Styret i bryggerigiganten har foreslått et utbytte på 24 danske kroner pr. aksje for fjoråret, en økning på 2 kroner fra året før.

Ifølge Nyhetsbyrån Direkt hadde analytikere ventet et utbytte på 24,50 kroner.

Ifølge nyhetsbyrået var også justert driftsresultat i andre halvår i fjor lavere enn ventet. Konsensus var på 5.880 millioner danske kroner, mens regnskapet viser 5.751 millioner.

Resultatet før skatt og netto omsetning i andre halvår ble imidlertid bedre enn ventet. Førstnevnte endte på 5.554 millioner, mot en forventning på 5.516 millioner. Netto omsetning landet på 34.947 millioner kroner, mot konsensus på 34.587 millioner.