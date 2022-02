Torsdag la sminkemerket Estée Lauder, som har avvikende regnskapsår frem tallene for sitt andre kvartal som ble avsluttet 31. desember.

For kvartalet kan Estée Lauder notere seg netto salgsinntekter på 5,54 milliarder dollar, en økning på 14 prosent sammenlignet med et år tidligere. På bunnlinjen sitter selskapet igjen med 1,1 milliard dollar, opp fra 870 millioner i tilsvarende periode året før.

Til tross for at sminkegiganten slo konsensus-estimatene endte aksjen ned 5 prosent til 303,2 dollar pr. aksje på Wall Street torsdag. Det seneste året har imidlertid sminkeaksjen lagt på seg rett i underkant av 20 prosent.

– Fallet kom fordi analytikerne tror salget bremser opp i Kina, det er absurd, sier tv-personlighet og investor Jim Cramer i sitt program Mad Money på CNBC.



I løpet av kvartalet Estée Lauder rapporterte for den uken var nemlig Kina preget av innstramminger i forbindelse med pandemien, men selskapet rapporterer at de solgte godt under shopping-høytiden singles day 11. november.

– Vi vet at når kineserne hadde mulighet til å kjøpe produktene i butikk, så var det akkurat det de gjorde, understreker Cramer.

Han er overbevist om at etterhvert som Kina kommer ut av nedstengning vil etterspørselen etter produktene til Estée Lauder gå i taket.

– Fallet på torsdag er et kjøpssignal, ikke et salgssignal, sier Cramer.

Cramers egen stiftelse tok 16. desember i fjor gevinst og solgte unna sine 100 aksjer i Estée Lauder til en kurs på 365,7 dollar etter å ha kjøpt dem i løpet av sommeren som et gjenåpningskort.

I tredje kvartal venter Estée Lauder et en salgsvekst på mellom 10 og 12 prosent sammenlignet med samme periode året før. Og for helåret 2022 en salgsvekst på mellom 13 og 16 prosent sammenlignet med 2021.