Nike har reist søksmål mot e-handelsplattformen StockX f i New York or å selge NFT-er av joggeskoene deres uten tillatelse, melder Reuters.

Nike anfører at StockXs NFT-er krenker varemerket deres og trolig vil forvirre kundene. StockX er nemlig en plattform for videresalg av høyst virkelige klær, sko og håndvesker.

Ifølge skoprodusenten begynte plattformen å selge uautoriserte NFT-er forrige måned, med lovnad om at de kunne byttes inn i ekte sko «i nær fremtid», over 500 skal allerede være solgt.

Sportsgiganten krever en uspesifisert pengeerstatning, i tillegg til å ønske salget av NFT-ene stanset. Det anføres også at Nikes rykte kan ha tatt skade av salget.

Nike har tidligere annonsert at de vil slippe sine egne digitale produkter senere i februar, etter at de før jul kjøpte opp det digitale studioet RTFKT.

Ifølge en markedsanalyse fra Morgan Stanley vil markedet for digitale klær og sko vokse kraftig de kommende årene. Storbanken mener vi kommer til å kjøpe digitale klær for over 50 milliarder dollar i løpet av 2030.