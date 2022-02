Finske Musti åpnet sin første butikk i Norge i oktober 2016. I regnskapsåret 2019/20 kunne dyrebutikkjeden vise til en vekst på 68 prosent til 270 millioner kroner i Norge. Da Finansavisen for et års tid siden omtalte den kraftige veksten sa Musti Norge-sjef Erik Ringen Skjærstad at han regnet med å passere en omsetning på 400 millioner kroner i 2020/21.

Ferske regnskapstall for 2020/21 viser at dette målet ble nådd med god margin. I regnskapsåret som ble avsluttet 30. september i fjor kunne Musti Norge notere en omsetning på like under 480 millioner kroner. Det er en vekst på formidable 77,3 prosent. Driftsresultatet viste 12 millioner kroner.

– 2021 følger samme trend som 2020, tross krevende omstendigheter som hele varehandelen har vært påvirket av. Gjennom hele pandemien har vi kunnet holde butikkene åpne fordi vi tjener en viktig samfunnsoppgave på lik linje med dagligvare og apotek, og pandemien har derfor ikke bremset ekspansjonen av nye butikker, sier Ringen Skjærstad.

– I tillegg så vi i 2021 en sterk utvikling drevet av forbrukerens skifte fra tjenester til varer samt en vekst i antallet valper og kattunger i markedet; en trend bransjen totalt sett vil nyte godt av i flere år, fortsetter han.

Han påpeker at tallene for 2021 inkluderer omsetningen i Vetzoo.no. Denne omsetningen utgjorde cirka 10 prosent av Musti Norges samlede omsetning i fjor.

ROM FOR FLERE: Musti Norge planlegger å åpne mellom 10 og 20 nye butikker i år. Foto: Musti Norge

Ekspanderer

Musti Norge åpnet 12 nye butikker i løpet av fjoråret, og kjeden talte 51 butikker ved utgangen av 2020/21.

– Nye butikker bidro selvsagt til veksten i fjor, men vi hadde en organisk vekst på godt over 20 prosent, sier Ringen Skjærstad, som på torsdag åpnet nok en ny Musti-butikk.