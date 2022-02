Nå anbefaler Nordea kjøp av Europris

Nordea hever sin anbefaling på Europris til kjøp fra hold, ifølge Bloomberg.

Meglerhuset opererer med et kursmål på 72 kroner pr. aksje, 17 prosent opp fra forrige kursmål. Hittil i år er aksjen ned 12,6 prosent på Oslo Børs.

Reddet av Lekekassen

I fjerde kvartal fikk Europris en omsetning på 2,84 milliarder kroner, etter en oppgang på 12,6 prosoent. På forhånd ventet DNB Markets en topplinje på 2,9 milliarder kroner.

Dette er første gang lavpriskjeden inkludert oppkjøpte Lekeplassen, som driver med nettsalg av leker i det norske og svenske markedet.

Justerer man for den oppkjøpte virksomheten, var imidlertid salgsveksten på minus 1,3 prosent.

– Undervurderer Europris

Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets fremhevet bruttomarginen i 4. kvartal, som var på rekordsterke 50 prosent.

– Det er et signal om at forventningene for 2022 ligger for lavt, sa analytikeren til Finansavisen.



Han mente Europris leverte bra, og at det var et sterkt kvartal.

– Inntektene endte litt under forventning, men veksten er uansett god. Det mest interessante i rapporten er bruttomarginen og det de sier om frakt. Alle tar det for gitt at bruttomarginen skal mye ned, men her kan selskapet overraske positivt, sa Mossige.