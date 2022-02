Det Dubai-baserte multinasjonale logistikkselskapet DP World rapporterte mandag en økning på 9,4 prosent i containervolumet i 2021, til tross for at veksten modererte seg i fjerde kvartal, melder Reuters.

Nedgangen i fjorårets siste kvartal var likevel ventet på grunn av påvirkning fra covid-19, inflasjon og problemer i forsyningskjedene.

FORNØYD: Styreleder Sultan Ahmed bin Sulayem i DP World. Bloomberg

DP World håndterte 77,9 millioner containere på tvers av sin portefølje som omfatter Asia- og stillehavs-regionene, Amerika og Australia. Veksten var også tosifret i både Amerika og Australia.

Styreleder Sultan Ahmed bin Sulayem sier også til Reuters at det har vært en oppmuntrende start på 2022 og at DP World venter at porteføljen vil «fortsette å vokse».

Samtidig påpekte han at pandemien, pågående globale forstyrrelser i forsyningskjedene, økende inflasjon og geopolitisk usikkerhet «kan fortsette å hindre den globale økonomiske oppgangen».