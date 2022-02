Onsdag morgen la sportsutstyrskjeden XXL frem fjerdekvartalstall som viste et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 403 millioner kroner, mens analytikerkorpset ventet et underliggende driftsresultat på 280 millioner kroner.

Driftsinntektene kom inn på 2.734 millioner kroner, mot 2.572 millioner kroner i fjor. På forhånd estimerte tallknuserne en topplinje på 2.532 millioner kroner.

«Solid vekst og bruttomarginutvikling – Sverige fører an», var overskriften i onsdagens børsmelding. Like-for-like-veksten endte på 9 prosent, mens analytikerne spådde en negativ sammenlignbar vekst.

Kraftig forbedring i Sverige

Bruttomarginen gjorde også et kraftig hopp fra 40,4 til 42,1 prosent. Også her var analytikerne helt på viddene med et estimat på 39,5 prosent.

– Vi har Champions League-finalen i desember og presterte veldig bra. Vi har forbedret våre sesongplaner og gjennomføring, samtidig som vinterforholdene har vært gode. Hele organisasjonen har gjort en enorm jobb med å betjene våre kunder under vanskelige omstendigheter, sier konsernsjef Pål Wibe i en børsmelding.

Han er spesielt fornøyd med utviklingen i Sverige, hvor like-for-like-veksten økte med over 20 prosent.

– i har tatt betydelige markedsandeler det seneste halvåret, og tror vi ser tidlige effekter av Sverige-prosjektet, som har som mål å forbedre lønnsomheten vår, sier Wibe.

XXL (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 2.734 2.572 EBITDA 403 327 Resultat før skatt 5 57 Resultat etter skatt 3 13

Januar-smell

Det var imidlertid ikke bare fryd og gammen i kvartalsrapporten til XXL. I januar falt inntektene til sportsutstyrskjeden med 20 prosent til rundt 720 millioner kroner, sammenlignet med tilsvarende periode i 2021.

Ifølge børsmeldingen skyldes nedgangen mer utfordrende vinterforhold i Norden, og en tidlig start på sesongsalget mellom desember og januar. XXL trekker også frem at januar 2021 var eksepsjonelt sterk med en vekst på 50 prosent sammenlignet med 2020. Veksten fra januar 2020 til 2022 var på 20 prosent.

Fremover guider XXL en langsiktig bruttomargin på over 39 prosent prosent, og økt markedsandel i alle markeder, samt vekst i netthandel.

Nedskrivninger i Østerrike

Sportsutstyrskjeden har fått merke coronarestriksjonene og måtte i en periode stenge alle butikkene i Østerrike. Nå skriver XXL ned verdier for 123 millioner kroner i Østerrike og 13 millioner kroner i Sverige. Det medførte at resultat etter skatt kun endte på 3 millioner kroner.

Ved utgangen av året hadde XXL en solid balanse og likviditetsreservene utgjorde 1,1 milliarder kroner.

Styret foreslår også å dele ut et utbytte på 0,6 kroner pr. aksje, tilsvarende totalt 151 millioner kroner.