Elektroimportørens justerte ebitda ble 64 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, sammenlignet med 67,7 millioner kroner samme kvartal året før.

Resultat før skatt ble 51 millioner kroner i kvartalet (47,7), av en omsetning på 458,9 millioner kroner (451,7).

Elektroimportøren Q4: Mill. kr Q4/21 Q4/20 Driftsinntekter 458,9 451,7 Driftsresultat 56,8 60,6 Resultat før skatt 51 47,7 Resultat etter skatt 38,9 36,8



Guider lik utvikling

Januar har startet i tråd med fjerde kvartal for Elektroimportøren, og det forventes at første kvartal vil ha samme utvikling som tredje og fjerde kvartal 2021.

Det er fortsatt utfordringer med forsyningene, men varelagrene er på et slikt nivå at de ikke ser noen store forstyrrelser i første kvartal, opplyses det.

For året 2022 forventer selskapet at første kvartal vil være det mest utfordrende når det gjelder vekst. De er fortsatt trygge på vekst, men tror at mesteparten av den vil komme fra andre kvartal og utover. Det er imidlertid forventninger om at også veksten i privatmarkedet vil ta seg opp.

Det er fortsatt usikkerhet rundt utviklingen av pandemien, og de kan ikke neglisjere mulighetene for restriksjoner og nedleggelser, men for øyeblikket anser de det som en lav risiko.

TDN Direkt