Bryggerier hever ølprisen i takt med inflasjonen

Verdens nest største ølprodusent etter AB InBev leverte et nettoresultat på 3,3 milliarder euro, rundt 33 milliarder kroner, i fjor da coronarestriksjoner ble fjernet i Europa.

Selskapet solgte 4,6 prosent mer øl i fjor, med vekst i alle regioner unntatt Asia-Stillehavet, ifølge årsresultatet. Mengden var også godt over 2019, før pandemien traff verdensøkonomien.

Heinekens inntekter steg 11,8 prosent til 26,6 milliarder euro, nær 270 milliarder kroner.

Også det danske bryggeriet Carlsberg har kunngjort at de ville heve ølprisene i år for å kompensere for økte råvarepriser.

(NTB)