Byggma ser investeringer på 40 millioner i utvidelse av Forestia

Forestia ønsker å skape Norges største distribusjonssenter for spon-, OSB- og finérplater til norske byggevarekunder og vil sammen med søsterselskapet Byggform, starte med import av et sortiment av OSB- og finérplater som vil bli distribuert til Forestias egne platekunder, som et ledd i å styrke posisjoneringen i det nordiske platemarkedet. Det fremgår av en melding fra Byggma torsdag.

Investeringen ventes å bli rundt 40 millioner kroner og vil være på 4.200 kvadratmeter. Den totale eiendomsmassen på Forestia vil etter utvidelsen være på 50.000 kvadratmeter. Det nye logistikksenteret ved Forestias fabrikk på Braskereidfoss vil stå ferdig i september 2022, opplyses det.

Det er ingen OSB- eller finérprodusenter i Norge, så for å dekke markedets behov er man avhengige av import.

«Vi tror at det med en modell hvor Forestia og Byggform, importerer OSB og finér og distribuerer dette videre sammen med Forestias produkter, vil bli etablert en meget effektiv verdikjede. Denne verdikjeden vil kunne være lønnsomhetsforbedrende både for Forestia og selskapets kunder», skriver Byggma i en melding.

Markedet for OSB- og finérplater er betydelig. Totalmarkedet i Norge er på om lag 500 millioner kroner for OSB og om lag 1000 millioner kroner for kryssfinér, opplyses det.