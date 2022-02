Orkla kjøper britisk selskap for 65 mill. pund

Orkla Health har kjøpt 100 prosent av aksjene i Healthspan Group Limited, som er en ledende leverandør av kosttilskudd i det britiske markedet, ifølge en melding onsdag.

Orkla Health kjøper Healthspan fra dødsboet etter gründeren Derek Stephen Coates som gikk bort i 2020. Partene er blitt enige om en kjøpesum på 65 millioner pund på kontant- og gjeldfri basis. I tillegg inneholder avtalen en mulighet for en tilleggsgodtgjørelse på inntil 20 millioner pund basert på selskapets resultater (EBITDA) de to neste regnskapsårene.

Healthspan har en sterk portefølje med over 400 ulike produkter, de fleste solgt under merkevaren Healthspan, opplyses det.

– Healthspan vil drives videre som et selvstendig selskap under Orkla Health. Samtidig vil selskapet få tilgang til Orklas kraft og kompetanse for å drive videre vekst. Gjennom oppkjøpet av Healthspan styrker vi vår posisjon på forbrukerhelse og etablerer et nytt hjemmemarked for Orkla Health, sier Hege Holter Brekke, konserndirektør og leder for forretningsområdet Orkla Care hvor Orkla Health inngår.

– Dette kjøpet er et strategisk viktig kjøp for oss langs flere dimensjoner. Dette svarer både på våre ambisjoner om å etablere en sterkere posisjon innen forbrukerhelse og styrke vår posisjon online. Healthspan har en bred portefølje innen kosttilskudd og har etablert en sterk forretningsmodell med direktesalg til forbruker i det britiske markedet. Både helsekategorien og salg direkte til forbruker er i vekst, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

(TDN Direkt)