Grensehandelen fremdeles langt unna normalen

Sammenlignet med rekordåret 2019 var handlebeløpet 84 prosent lavere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra 2020 er økningen på en halv milliard kroner, men dette var et rekordlavt år, påpeker SSB.

– Det er langt igjen til nordmenn grensehandler på samme nivå på som før coronautbruddet, sier rådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Vi reiste også på 214.000 flere dagsturer til utlandet i 2021 sammenlignet med året før.

Mer handel i Norge

Coronarestriksjonene er årsaken til de lave tallene for 2020 og 2021.

– Selv om reiserestriksjonene har variert og vært lettet på i kortere perioder i løpet av 2020 og 2021, var grensehandelen på et svært lavt nivå. At vi handlet mer i Norge på grunn av begrensningene på grensehandel og reising, ser vi tydelig i tallene for varehandel i Norge, sier Aasestad.

Omsetningsvolumet i dagligvarebutikker i Norge lå i 2020 og 2021 henholdsvis 12 og 10 prosent høyere enn i 2019. Også omsetningen av alkohol i Norge økte mye i perioden. Dette må ses i sammenheng med andre restriksjoner, som stengte serveringssteder og barer.

Litt futt i førjulstida

Flest foretar grensehandelen i Strömstad, mens Charlottenberg følger på andreplass.

Vanligvis grensehandler nordmenn for store beløp i førjulstiden, noe som har resultert i høye tall for fjerde kvartal.

I 2021 satte lettelser i restriksjonene litt fart i grensehandelen igjen, og i de siste tre månedene brukte nordmenn 1,2 milliarder kroner på grensehandel.

Til sammenligning var summen 53 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, da det var svært strenge reiserestriksjoner.

NTB