Feirer tidenes beste år med mye større utbytte

Det svenske klesselskapet Björn Borg tjente 10,0 millioner svenske kroner på driften i fjerde kvartal i fjor, en økning på 3,5 millioner fra tilsvarende periode ett år tidligere.

Netto omsetning i perioden endte på 180,6 millioner svenske kroner, en økning på 12,6 prosent, ifølge selskapet. Salget på det tyske markedet trakk opp med en vekst på 44 prosent.

Totalt solgte Björn Borg for 768,2 millioner svenske kroner i fjor, opp fra 705,2 millioner i 2020. Selskapet selger blant annet undertøy, sportstøy og sko.

Samlet driftsoverskudd i 2021 ble på 104,1 millioner, kraftig opp fra 33,7 millioner i 2020. Etter skatt tjente Björn Borg 86,0 millioner svenske kroner, mot 18,8 millioner året før.

Deler ut 63 millioner

TILFREDS: Adm. direktør Henrik Bunge løfter også frem selskapets bedre merkevarestatus. Foto: Bloomberg

I en kommentar til tallene trekker Björn Borg-sjef Henrik Bunge frem at selskapet nå har etablert seg på et helt nytt nivå for driftsoverskuddet. Han viser også til en driftsmargin på 13,5 prosent i fjor, mot 4,8 prosent året før.

En enda større seier i 2021, ifølge Bunge, var at merkenavnet Björn Borg fortsatte å utvikle seg sterkt, med en tre ganger så sterk merkevarepreferanse enn på samme tid for ett år siden.

2021 ble selskapets klart beste år noensinne, konstaterer Bunge i kvartalsrapporten.

Styret i Björn Borg har besluttet å foreslå et utbytte på 2,50 svenske kroner pr. aksje for 2021, som utgjør en samlet utbetaling på 62,9 millioner kroner. Utbyttet for året før var på 1,50 kroner.