Gründerpraten denne uken handler om alt fra opprettelse av konto på Ebay med farens kredittkort for å finansiere ungdomstiden, fosterhjem via fotball på høyt nivå og heiing i skiløypa når han trener til Ironman, en malerulle-oppstart og satsing på eiendomsutvikling og et helt nytt renholdsbyrå hvor salgene tikket inn fra første dag.