Ikea setter all virksomhet i Russland og Hviterussland på pause

Ikea sier til det svenske nyhetsbyrået TT at beslutningen vil berøre rundt 15.000 medarbeidere i de to landene.

Selskapet kaller krigen i Ukraina for en humanitær tragedie, men skylder også på store forstyrrelser i forsyningskjedene og forretningsdriften for at virksomheten nå settes på pause.

Stenger varehus

Ikea stanser midlertidig all eksport og import til og fra Russland og Hviterussland, og stanser produksjonen de har der. Også leveranser fra underleverandører er satt på pause.

Alle Ikeas varehus i Russland og Hviterussland har også blitt stengt, forteller Tolga Öncü, ansvarlig for Ikeas detaljhandel innen Ingka Group, som eier Ikea-varehus rundtom i verden.

Ikea driver også kjøpesentre i Russland under varemerket Mega. De kommer til å fortsette å holde åpent, sier Öncü.

Selskapet sier de først og fremst skal passe på personalets sikkerhet, og ta vare på personal og deres familier gjennom å sikre utbetaling av tre måneders lønn.

Bekymring

Ikea gikk torsdag ut med en pressemelding der de uttrykker sin empati med og bekymring for de mange millioner menneskene som rammes. Det kommer imidlertid ikke noen kritikk av Russlands handlinger eller fordømmelse av invasjonen.

For å hjelpe de mange som er på flukt fra krigen skal Ikea donere 20 millioner euro, drøyt 200 millioner kroner, til FNs høykommissær for flyktninger. I tillegg til dette donerer de store summer til andre nødhjelpsorganisasjoner.

(NTB)