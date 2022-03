Kinas eksportvekst avtok i januar og februar på grunn av den ukelange Lunar New Year-ferien, men selv om estimatene ble overgått har Russlands invasjon av Ukraina økt usikkerheten for global handel i år, melder Reuters.

Eksporten økte med 16,3 prosent i årets to første måneder fra samme periode året før, viste offisielle data mandag, og slo analytikernes forventninger på 15,0 prosent. Det er samtidig en reduksjon fra 20,9 prosent vekst i desember.

Importen økte med 15,5 prosent, fra en økning på 19,5 prosent i desember, og var litt under forventningen på 16,5 prosent.

Tollvesenet i Kina publiserer kombinerte handelsdata for januar og februar for å jevne ut eventuelle forskjeller forårsaket av Lunar New Year.

«Tallene vil trolig bli godt mottatt. Kinas eksport er høy og importen fortsetter også å øke. Vi må uansett se hvor lenge den økonomiske virkningen fra Ukraina-krisen vil vare. Kinas økonomi bør være i stand til å vokse selv om det skulle komme eksterne sjokk, men eksportveksten vil selvsagt bli påvirket», sier Louis Kuijs, Asia Pacific sjeføkonom i S&P Global Ratings, til Reuters.

Forstyrret handel

Tian Yun, tidligere visedirektør i Beijing Economic Operation Association, forventer at handelen mellom Kina og Europa kan bli forstyrret på grunn av konflikten i Ukraina.

«Hvis Ukraina-krisen stanser godstjenester mellom Kina og EU eller fører til svekket aktivitet, vil det ha en negativ innvirkning på EU og Kinas handel. Det kan være den største risikoen», sier Tian til Reuters.



Kinesiske eksportører med eksponering mot ukrainske markeder har bremset forsendelsene, mens enkelte fabrikker i Russland venter på betaling fra kundene før de sender ut nye forsendelser, ifølge fabrikkfunksjonærer og analytikere nyhetsbyrået har vært i kontakt med.