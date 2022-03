Halvert resultat for Gyldendal i fjor

Gyldendal fikk et resultat før skatt på 52 millioner kroner i 2021, mot et resultat før skatt på 100 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Totale driftsinntekter var på 2.521 millioner kroner i andre kvartal 2021 (2.344).

– Digitaliseringen har skutt fart i bokbransjen de siste to årene, og 2021 markerer trolig året da volumet av solgte e-bøker, lydbøker og digitale læremidler for første gang var større enn salget av papirbøker. Utviklingene har bidratt til at bransjen har vokst gjennom pandemien, og vi er fornøyde med at vi har realisert en stor del av denne veksten, sier John Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal.

Resultatet i 2021 svekkes like fullt mot året før. Resultatnedgangen skyldes utviklingen av en bred portefølje av satsinger for å møte endrede kundebehov og sørge for at innholdet konsernet skaper, engasjerer og når enda flere. I tillegg påvirkes resultatet av noen engangseffekter og svekket lønnsomhet i ARK, også som følge av en lengre periode med stengte butikker, fremgår det.

(TDN Direkt)