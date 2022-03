GRENSEHANDELEN ER I GANG, MEN...: – Vi har solgt bra hittil i år, og påskedistribusjonen er all-time high, sier Rune Forsberg, gründer og daglig leder i Hval Sjokoladefabrikk. Han tror at prisnedgangen i Norge vil gjøre at det ikke lenger er like lønnsomt å handle sjokolade i Sverige. Foto: Cathrine Røyeng