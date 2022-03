Konkurransetilsynet har bestemt at fra 1. april må dagligvarekjedene opplyse på konsernnivå om alle fusjoner, oppkjøp og minoritetsverv, opplyser Tilsynet i en pressemelding.

– Tilsynet har gjennom saksbehandling og markedsovervåking sett at det har skjedd transaksjoner som kan ha hatt betydning for konkurransesituasjonen i markedet, og som tilsynet gjerne skulle vært opplyst om. Dette viser at det er behov for å tydeliggjøre hvilke transaksjoner opplysningsplikten omfatter, sier konkurransedirektør Tina Søreide i en kommentar.

– I tillegg ser vi at markedet er i stadig endring og det er derfor viktig at tilsynet får den informasjonen som er nødvendig for å kunne drive effektiv strukturkontroll i markedet, sier Søreide videre.



Hun mener dette ikke vil kreve mye av kjedene, ettersom de bare må gi opplysninger om hvem som er parter i den aktuelle transaksjonen og når endelig avtale er inngått eller kontroll er overtatt. Opplysningsplikten omfatter altså ikke bare kjedene, men hele konsernet kjeden inngår i.

I dag har følgende aktører opplysningsplikt: Norgesgruppen , Coop Norge, Rema 1000 og Bunnpris IK Lykke.